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Піке розповів про намір придбати клуб та ще 2 проекти

18:17 289 Читать на русском
Піке розповів про намір придбати клуб та ще 2 проекти
Жерар Піке / Reuters

Центральний оборонець іспанської Барселони Жерар Піке поділився ідеями проектів, які прагне втілити в життя за межами футбольного поля.

"Зараз іде робота щодо двох проектів. Перший із них – це купівля команди. Більше, на жаль, я сказати не можу.

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Інший – створення нового або використання футбольного турніру, що вже існує. Розповісти більше я не можу, але це два дуже хороших проекти", – заявив Піке в інтерв'ю L'Equipe.

Також колишній гравець збірної Іспанії розповів про своє бачення тенісного Кубка Девіса, ініціатором та інвестором реформи якого він нещодавно став.

"Кубок Девіса ніколи не перетвориться в Кубок Піке. Це один із найстаріших турнірів у спорті, ми запропонували змінити його формат".

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Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Іспанія
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