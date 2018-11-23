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Пике рассказал о намерении приобрести клуб и еще 2 проекта

18:17 113 Читати українською
Пике рассказал о намерении приобрести клуб и еще 2 проекта
Жерар Пике / Reuters

Центральный защитник испанской Барселоны Жерар Пике поделился идеями проектов, которые стремится воплотить в жизнь за пределами футбольного поля.

"Сейчас идет работа по двум проектам. Первый из них – это покупка команды. Больше, к сожалению, я рассказать не могу.

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Другой – создание нового или использование уже существующего футбольного турнира. Рассказать больше я не могу, но это два очень хороших проекта", – заявил Пике в интервью L'Equipe.

Также бывший игрок сборной Испании рассказал о своем видении теннисного Кубка Дэвиса, инициатором и инвестором реформы которого он недавно стал.

"Кубок Дэвиса никогда не превратится в Кубок Пике. Это один из старейших турниров в спорте, мы предложили изменить его формат".

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Испания Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона
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