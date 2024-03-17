"Одна з причин, чому ми створили Kings League, полягала в тому, що я помітив, як мої діти дивляться футбольний матч. Через десять хвилин вони вже сиділи у своїх телефонах і планшетах, перемикаючись на інші речі. Футбол – це розвага, тому ми не просто боремося з іншими видами спорту. Футбол конкурує з Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Все це має обмежений час. Футбол протягом 90 хвилин не такий захоплюючий.

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Потрібно знайти способи забивати більше голів або щоб ви не могли завершити гру нічиєю. Може, обійдемось без нічиїх, чому б і ні? У бейсболі та баскетболі нічиїх немає. Ви йдете на гру, вона закінчується нічиєю, і виникає відчуття: "То хто ж виграв?" – розповів Піке в інтерв'ю The Times.

Нагадаємо, легенда Барси завершив кар'єру півтора року тому і створив успішну напіврозважальну лігу в Іспанії.

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