Пара ПСЖ і Барселони буде однією з найгарячіших у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Після жеребкування іспаномовний X-акаунт (колишній Twitter) Ліги 1 вирішив згадати останню дуель клубів. ПСЖ впевнено пройшов Барсу, здобувши на Камп Ноу розгромну перемогу 4:1 з хет-триком Мбаппе.

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СММ Ліги 1 опублікував фото, як Кіліан легко тікав від Жерара Піке: "Ось так народилася Kings League (проект легендарного захисника – прим. Футбол 24)".

Іспанія не збиралася легко ковтати таку провокацію. Kings League відповіла так: "Жерар Піке – 4 перемоги в ЛЧ, вся Ліга 1 – одна перемога".

Тролінг-акаунт Mundo Despectivo: "Мілан Піке (11-річний син Жерара – прим. Футбол 24) має більше кубків ЛЧ, ніж ПСЖ".

Milan Pique ha tocado más Champions que el PSG. pic.twitter.com/gh0ltfvBvF — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) March 15, 2024

Навіть промадридська Marca вийшла захищати одвічних конкурентів: "Ось так Ліга 1 намагається втримати у себе Мбаппе".

Хто буде сильніший на футбольному полі, стане зрозуміло за кілька тижнів. Матчі 1/4 фіналу ЛЧ відбудуться 9/10 і 16/17квітня (календар поки не затверджений).

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