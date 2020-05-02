Нові фото форми Барселони на сезон 2020/21 – експерти прогнозують вражаючий успіх

У мережі з'явилися нові світлини екіпірування "блаугранас" на наступний сезон.

Нещодавно широкий загал побачив перші фото ігрової форми Барси, у якій каталонці виступатимуть у наступній кампанії. Незадовго до запланованої презентації екіпірування з'явилися нові світлини. Щоправда, цьогорічна церемонія представлення буде відкладена через карантин.

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Основна форма Барселони матиме традиційні синьо-гранатові кольори з жовтим комірцем. На відміну від сезону 2019/20, футболки знову міститимуть звичні для всіх вертикальні смужки. Запасний комплект буде чорного кольору із золотистими вставками, а третій – рожевим. Буде ще й четвертий комплект, варіант якого наразі невідомий.

Експерти, які бачили форму вживу, запевняють, що вона матиме грандіозний успіх на ринку, повідомляє Mundo Deportivo.

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