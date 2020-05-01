250 тисяч гривень зарплати не вистачить – за такі гроші лише Інтертото: відомий футболіст знову осоромився

Колишній півзахисник збірної Польщі Якуб Косецкі подавав шалені надії, але виявився надто ласим до грошей. Футболіст, який бив Металіст і програвав збірній України, видав спіч про скорочення зарплат, який багато хто не зрозумів.

Якихось 7 років тому він "продемонстрував справжнє обличчя польського футболу", як глузливо відзначали на тамтешніх форумах вболівальники "Кадри". Польща з тріском програла Україні домашній матч відбору ЧС-2014, а Косецкі так пристрасно боровся з Денисом Гармашем за м'яч, що продемонстрував свої голі сідниці на весь світ. На жаль для поляків, це було все, що він показав. "У греків є Ахіллесова п'ята, а в нас – дупа Косецкі", – фанати жорстко тролили таланта. Команда Фоменка тоді на 2 бали відстала від Англії, після чого вилетіла у драматичному плей-офф проти Франції, а "біло-червоні" пропустили вперед ще й Чорногорію.

Куба зізнався, що не носив трусів, бо вони натирали його і дуже заважали під час ривків: "На щастя, я не показав нічого більше, тепер доведеться носити білизну". Згодом Косецкі взяв певний реванш, двічі доклавшись до перемог над Металістом на груповому етапі Лізі Європи. Харківський клуб безславно програв усі 6 матчів, хоч і запам'ятався легендарним голом Кобіна через себе у Варшаві – відтоді його переслідує таке собі звання "Вася-бісіклета". Зараз же 29-річний польський вінгер грає за Адана Демірспор. До слова, і тут без українського сліду не обійшлося. У команді другого турецького дивізіону, яка до вимушеної перерви боролася за вихід у Суперлігу, виступає Олександр Гладкий, знаменитий екс-форвард Шахтаря і Динамо.

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Косецкі відверто пояснював причини переїзду в Туреччину – гроші вирішили все. Якщо у Шльонську він заробляв 64 тисячі злотих на місяць (понад 410 тисяч гривень), то там в рази більше, хоч і дивізіоном нижче. Подібні заробітки різко контрастують з новою реальністю чемпіонату Польщі, де виступають і українські легіонери. Так, президент Ягеллонії заявив – через тривале призупинення сезону потрібно кардинально урізати зарплати, виставивши новий максимальний ліміт у 40 тисяч злотих на місяць (трохи більше як 250 тисяч грн).

Одноклубник Гладкого вважає, що на такі гроші важко прожити, і його коментар шокував польські ЗМІ та вболівальників. "За 40 тисяч на місяць ми закінчимо максимум у Кубку Інтертото, а Лігу чемпіонів навряд чи потягнемо (варто відзначити той факт, що Кубка Інтертото не існує ось уже 12 років, – прим. "Футбол 24"). У тому ж Азербайджані дадуть 100 тисяч злотих. Я підписав би такий контракт лише за відсутності іншого виходу. Прошу мені повірити – життя футболіста насправді важке. Люди думають, що нам переплачують. Нібито футболісти нічого не роблять, тренуються лише півтори години, мають супержиття і хваляться всім. Та це не так".

Косецкі переконує, що гравці з раннього дитинства важко працюють і жертвують розвагами заради кар'єри. Та в іншому недавньому інтерв'ю сам же собі суперечить. Якубу закидають відірваність від реальності. Перед трансфером до середняка другої ліги поставив чіткі фінансові умови і вимагав контракт на 2 сезони – йому дали на 3 і ще більшу зарплату, ніж просив. Був час, коли екс-гравець збірної Польщі щотижня витрачав по 30 тисяч злотих на вечірки – ставив усім дорогий алкоголь, замовляв море їжі, не обходилося без походів у казино. Дружина допомогла отямитися, поставивши ультиматум – ще раз подібне повториться, вона піде від нього.

Ера великих зарплат потроху відходить в минуле? Не в клубі Гладкого, хоча той і не з'являвся у заявці на матч з грудня (що доволі дивно, адже 2019 рік завершив серією з голів у двох зустрічах), а на офіційному сайті навіть відсутній його профіль. Бос Адана Демірспора запевнив гравців – він настільки багата людина, що ті не повинні боятися урізання доходів. Продовжив оплачувати високі контракти у повній мірі та пообіцяв солідні преміальні за вихід у Суперлігу, до якої зараз відстань у 2 очки. Ніби не такий і великий розрив, але складно прогнозувати, коли Туреччина повернеться до нормального життя, а футболісти – на поле.