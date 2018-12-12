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Піке придбає клуб 5 іспанського дивізіону

16:04 49 Читать на русском
Піке придбає клуб 5 іспанського дивізіону
Жерар Піке / Mundo Deportivo

Захисник Барселони Жерар Піке стане власником клубу Андорра, що виступає в 5 дивізіоні Іспанії.

Андорра, що виступає в 5 за силою дивізіоні Іспанії, отримає зіркового власника. За інформацією Diari Andorra, Жерар Піке придбає скромний клуб, який був заснований у 1942 році. Умови угоди наразі невідомі.

Піке може стати бізнес-партнером Роналдо, який є власником Вальядоліда

Раніше захисник Барселони заявляв про можливість придбання футбольного клубу і планує будувати його для виступів у вищих дивізіонах країни.

Нагадаємо, на початку сезону 2018/19 власником Вальядоліда з Прімери став легендарний бразильський форвард Роналдо.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жерар Піке Жерар Піке ФК Андорра
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