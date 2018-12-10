Піке може стати бізнес-партнером Роналдо, який є власником Вальядоліда

Власник Вальядоліда Роналдо проведе зустріч із захисником Барселони Жераром Піке стосовно бізнесу.

Колишній футболіст Барселони та Реала, а нині власник Вальядоліда Роналдо Назаріо де Ліма розповів, що матиме зустріч з захисником Барселони Жераром Піке стосовно бізнесу.

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"Я розмовляв з ним про бізнес. Нам досі треба зустрітись, щоб обговорити більше деталей", – сказав "зубастик" New York Times.

У цьому ж інтерв'ю чемпіон світу-2002 наголосив, що для нього є важливим, щоб футболісти його команди почували себе комфортно у фінансовому плані.

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