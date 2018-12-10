Піке може стати бізнес-партнером Роналдо, який є власником Вальядоліда

Іспанія — 22:29 74
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Барселона відмовилась від матчу з Жироною в США – офіційна заява клубу
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Мессі як культовий фільм із Золотим м'ячем, Роналду вже не найкращий в Італії, шок Срни – підсумки євровікендуСвіт — 18:20 3141
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Смалійчук подав у відставку з посади віце-президента КарпатУкраїна — 18:10 2977
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