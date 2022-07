Жерара Піке освистали під час товариського Ель Класіко у Лас-Вегасі, повідомляє Marca. Центральний захисник вийшов на заміну на 62-й хвилині й одразу отримав обструкцію від фанатів на стадіоні – вони освистували кожен дотик каталонця до м'яча.

Піке і Шакіра підуть у суд – колишня пара не може поділити дітей

Згадали вболівальники і про проблеми Піке в сімейному житті. Кілька разів вони вигукували заряди на підтримку його вже колишньої дружини. Коли Жерар проходив поруч з трибунами, фанати скандували: "Шакіра, Шакіра!".

"Я не знаю, з чим був пов'язаний свист. Ми це чули. Я не думаю, що Піке переживає через це. Ми знаємо його, він чудовий, на нього нічого не тисне. Мені здається, що свист тільки мотивує його. Не думаю, що через цю ситуацію він втратить сон", – заявив Жорді Альба після переможного Ель Класіко.

Нагадаємо, що на початку червня Піке та Шакіра оголосили про розлучення після 12 років спільного життя. Повідомлялося, що причиною розпаду сім'ї стали подружні зради Жерара.

It doesn’t matter if you support Barcelona or Madrid because everyone supports Shakira.pic.twitter.com/2qGH5Mcdl9