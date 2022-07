Жерара Пике освистали во время товарищеского Эль Класико в Лас-Вегасе, сообщает Marca. Центральный защитник вышел на замену на 62-й минуте и сразу же получил обструкцию от фанатов на стадионе – они освистывали каждое касание каталонца к мячу.

Пике и Шакира пойдут в суд – бывшая пара не может поделить детей

Вспомнили болельщики и о проблемах Пике в семейной жизни. Несколько раз они выкрикивали заряды в поддержку его уже бывшей жены. Когда Жерар проходил рядом с трибунами, фанаты скандировали "Шакира, Шакира!".

"Я не знаю, с чем был связан свист. Мы это слышали. Я не думаю, что Пике переживает из-за этого. Мы знаем его, он замечательный, на него ничего не давит. Мне кажется, что свист только мотивирует его. Не думаю, что из-за этой ситуации он потеряет сон", – заявил Жорди Альба после победного Эль Класико.

Напомним, что в начале июня Пике и Шакира объявили о разводе после 12 лет совместной жизни. Сообщалось, что причиной распада семьи стали супружеские измены Жерара.

