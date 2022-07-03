Піке і Шакіра підуть у суд – колишня пара не може поділити дітей
Колишня зіркова пара готується до тривалої судової тяганини.
На початку червня 35-річний Піке та старша за нього на 10 років колумбійська співачка оголосили про розрив стосунків. Хоча це назрівало давно, але мирним їхнє розлучення назвати складно.
Піке і Шакіра оголосили про розлучення після 12-ти років стосунків
Справа в тому, що футболіст і поп-зірка не можуть визначити порядок опіки над дітьми – 9-річним Міланом і 7-річним Сашею. Піке хоче, щоб сини залишилися з ним у Барселоні, де проживали від народження. У Шакіри інша думка – колумбійка хоче переїхати з дітьми у Маямі, де живуть її родичі та чимало друзів. Залишатися в Іспанії співачка не збирається, повідомляє Marca.
Сторони вже звернулися до адвокатів і готуються до розгляду справи в суді. Шакіра спробує переконати колишнього бойфренда відпустити дітей у США. В такому випадку вона дозволить захиснику Барселони частіше бачитися з синами.
Зауважимо, Піке перебував у стосунках з Шакірою 12 років, проте пара так і не одружилася.
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