"Напруга у відносинах між мною і Гвардіолою – та й у відносинах зі всією роздягальнею – досягла певної рубежу. Тема Моурінью, який тоді тренував Реал, серйозно вимотувала усіх.

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Пеп хоче повністю контролювати роздягальню. Коли я почав зустрічатися з Шакірою, наші з ним відносини змінилися. Зараз вони чудові, але тоді тиск на мене було величезним, і якщо я колись і думав про відхід з Барси, то це в сезоні-2011/12. Тоді мені було особливо несолодко", – цитує Піке Marca.

Гвардіола очолював "блаугранас" у 2008-2012 роках, за цей час фахівець тричі тріумфував в Ла Лізі та здобув два трофеї Ліги чемпіонів.

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