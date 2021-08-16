Захисник Барселони Серхі Роберто поділився думками щодо матчу 1-го туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад та розповів про ситуацію зі зниженням зарплат у клубі.

"Ми домінували протягом 90 хвилин. Майже. Виняток – пропущені м'ячі. Перевага була очевидною. Я зміг забити, ми всі дуже раді. Думаю, було важливо перемогти без Лео. Треба було показати, що ми готові боротися. Це були важкі півтора роки. Ми бачили, якою була атмосфера. Фанати божеволіли. Вони підтримували нас, а ми відчували єдність.

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Мені важливо висловитися. Багато що було сказано. Ми завжди хотіли допомагати нашому дому. 4 капітани – вихованці Барселони, і ми любимо цей клуб найсильніше. Те, про що писали (відмова капітанів Барселони піти на зниження зарплати – прим.), – брехня. Ми завжди хотіли допомагати.

Проблема з Лео все загальмувала, але за Піке підуть і інші. Всі ми хочемо, щоб Барселона перебувала на тому місці, якого заслуговує", – поділився Роберто у коментарі Marca.

Нагадаємо, кілька гравців Барселони погодились знизити свою зарплату, щоб клуб не порушував фінансовий фейр-плей чемпіонату Іспанії.

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