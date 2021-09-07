"Напряжение в отношениях между мной и Гвардиолой – и в отношениях со всей раздевалкой – достигло определенной границы. Тема Моуринью, который тогда тренировал Реал, серьезно изматывала всех.

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Пеп хочет полностью контролировать раздевалку. Когда я начал встречаться с Шакирой, наши с ним отношения изменились. Сейчас они замечательные, но тогда давление на меня было огромным, и если я когда-то и думал об уходе из Барсы, то это в сезоне-2011/12. Тогда мне было особенно несладко", – цитирует Пике Marca.

Гвардиола возглавлял "блаугранас" в 2008-2012 годах, за это время специалист трижды победил в Ла Лиге и завоевал два трофея Лиги чемпионов.

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