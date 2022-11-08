Жерар Піке та його колишня кохана Шакіра оголосили про досягнення домовленості щодо опіки над дітьми. На цьому їхнє розлучення завершене остаточно.

Влітку іспанський футболіст і колумбійська співачка оголосили про розлучення. Їхні стосунки тривали 12 років, але офіційно пара так і не одружилася. Питання опіки над двома дітьми залишалося відкритим, адже ніхто з колишніх партнерів не хотів поступатися. Через кілька місяців суперечку таки владнали.

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45-річна Шакіра з двома дітьми (Міланом і Сашею) переїдуть із Барселони в Маямі. Саме цього хотіла співачка, а Піке вимагав, щоб сини залишилися з ним. Жерар отримав право відвідувати дітей у будь-який час.

"Ми хочемо повідомити, що підписали угоду, яка гарантує благополуччя наших дітей. Вона буде ратифікована в суді в рамках звичайної формальної процедури. Наша єдина мета – забезпечити дітям максимальну безпеку та захист.

Також ми сподіваємося, що наші діти зможуть продовжувати своє життя з необхідною приватністю, у безпечному та спокійному оточенні", – йдеться у заяві, текст якого наводить Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 35-річний Жерар Піке несподівано вирішив завершити кар'єру посеред сезону. Захисник вже попрощався з уболівальниками на Камп Ноу, а сьогодні, 8 листопада, може востаннє вийти на поле у грі з Осасуною.

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