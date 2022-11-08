Жерар Пике и его бывшая возлюбленная Шакира объявили о достижении договоренности по поводу опеки над детьми. На этом их развод завершен окончательно.

Летом испанский футболист и колумбийская певица объявили о расставании. Их отношения длились 12 лет, но официально пара так и не поженилась. Вопрос опеки над двумя детьми оставался открытым, ведь никто из бывших партнеров не хотел уступать. Спустя несколько месяцев спор все-таки уладили.

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45-летняя Шакира с двумя детьми (Миланом и Сашей) переедут из Барселоны в Майами. Именно этого хотела певица, а Пике требовал, чтобы сыновья остались с ним. Жерар получил право навещать детей в любое время.

"Мы хотим сообщить, что подписали соглашение, которое гарантирует благополучие наших детей. Оно будет ратифицировано в суде в рамках обычной формальной процедуры. Наша единственная цель – обеспечить детям максимальную безопасность и защиту.

Также мы надеемся, что наши дети смогут продолжать свою жизнь с необходимой конфиденциальностью, в безопасном и спокойном окружении", – говорится в заявлении, текст которого приводит Mundo Deportivo.

Напомним, 35-летний Жерар Пике неожиданно решил завершить карьеру посреди сезона. Защитник уже попрощался с болельщиками на Камп Ноу, а сегодня, 8 ноября, может последний раз выйти на поле в игре с Осасуной.

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