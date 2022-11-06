Поєдинок з Альмерією став останнім для Жерара Піке у складі Барселони на Камп Ноу. Через це ветерану влаштували красиве прощання з трибунамии та командою. Захисника замінили на 84 хвилині, влаштувавши овації, а вже після гри Піке виступив з прощальним словом.

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"Хотіти – значить відпустити. Між мною і Барселоною так багато любові та пристрасті... настав час залишити нам трохи простору та повітря. Переконаний, що в майбутньому я знову буду тут. Я вже йшов і повертався. Це не прощання. Я тут народився і помру тут, я завжди бачу з Барселоною", – наводить слова Піке Marca.

Нагадаємо, що Піке є вихованцем Барселони, а в 2004 році перейшов до Манчестер Юнайтед (з яким виграв Лігу чемпіонів 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провів у складі Сарагоси в оренді, а до рідної Барси повернувся у 2008 році, де досягнув чималих вершин, зокрема здобув три трофеї Ліги чемпіонів. Загалом, Піке відіграв у 615 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

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Una gran victoria y un partido especial. Ha sido un honor jugar contigo @3gerardpique, mucha suerte en el futuro!! #sempr3 #forçabarça pic.twitter.com/kD3BvT4Fex — Ousmane Dembélé (@dembouz) November 5, 2022

When you are down, we lift you up#Sempr3 pic.twitter.com/YfVwJwN600 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2022