Піке красиво попрощався з Барселоною в останньому матчі на Камп Ноу: "Я тут народився і помру"
Захисник Барселони Жерар Піке виступив з прощальним словом перед трибунами рідного Камп Ноу.
Поєдинок з Альмерією став останнім для Жерара Піке у складі Барселони на Камп Ноу. Через це ветерану влаштували красиве прощання з трибунамии та командою. Захисника замінили на 84 хвилині, влаштувавши овації, а вже після гри Піке виступив з прощальним словом.
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"Хотіти – значить відпустити. Між мною і Барселоною так багато любові та пристрасті... настав час залишити нам трохи простору та повітря. Переконаний, що в майбутньому я знову буду тут. Я вже йшов і повертався. Це не прощання. Я тут народився і помру тут, я завжди бачу з Барселоною", – наводить слова Піке Marca.
Нагадаємо, що Піке є вихованцем Барселони, а в 2004 році перейшов до Манчестер Юнайтед (з яким виграв Лігу чемпіонів 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провів у складі Сарагоси в оренді, а до рідної Барси повернувся у 2008 році, де досягнув чималих вершин, зокрема здобув три трофеї Ліги чемпіонів. Загалом, Піке відіграв у 615 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.
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