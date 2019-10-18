toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦІО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли

18 жовтня 00:34 2062 Читать на русском
Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли
Барселона – Реал / фото: ФК Барселона

Ла Ліга визначила дві нові дати, на які можуть перенести легендарне Ель Класіко між Барселоною та Реалом.

 

Комітет зі змагань Іспанської федерації футболу погодився перенести матч Барселона – Реал, який запланований на 26 жовтня, повідомляє AS.

Барселона погодилася змінити дату Ель Класіко проти Реала

Причина – нестабільна політична ситуація в Барселоні. Зазначається, що клуби тепер мають домовитись щодо нової дати проведення матчу. Федерація футболу Іспанії запропонувала 18 грудня, але Ла Ліга попросила перенести гру на 7 грудня. Сторони повинні прийти до консенсусу та обрати одну із запропонованих дат.

Додамо, що матчі 16-го туру Ла Ліги Реал – Еспаньйол та Барселона – Мальорка можуть перенести з 7 на 4 грудня, а вже 10 та 11 грудня іспанські гранди повинні зіграти свої матчі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що обидва клуби відмовились провести Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу 26 жовтня.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса

blog_ava
Лаціо – Аталанта: активний Маліновський у шаленому матчі – часто бив по воротах і загострював у некомфортних умовах
19 жовтня
6941
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Головне Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною
    Україна — 19 жовт1832 Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною
16
год
:
58
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук