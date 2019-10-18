Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли

Ла Ліга визначила дві нові дати, на які можуть перенести легендарне Ель Класіко між Барселоною та Реалом.

Комітет зі змагань Іспанської федерації футболу погодився перенести матч Барселона – Реал, який запланований на 26 жовтня, повідомляє AS.

Барселона погодилася змінити дату Ель Класіко проти Реала

Причина – нестабільна політична ситуація в Барселоні. Зазначається, що клуби тепер мають домовитись щодо нової дати проведення матчу. Федерація футболу Іспанії запропонувала 18 грудня, але Ла Ліга попросила перенести гру на 7 грудня. Сторони повинні прийти до консенсусу та обрати одну із запропонованих дат.

Додамо, що матчі 16-го туру Ла Ліги Реал – Еспаньйол та Барселона – Мальорка можуть перенести з 7 на 4 грудня, а вже 10 та 11 грудня іспанські гранди повинні зіграти свої матчі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що обидва клуби відмовились провести Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу 26 жовтня.

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