Барселона підходила до домашньої зустрічі проти Мальорки, маючи два важливих завдання. По-перше, каталонцям необхідно було перемогти, аби відірватись від Атлетіко та Севільї й одноосібно посісти другу позицію. Крім того, "блаугранас" заборгували власним вболівальникам – останні три матчі на Камп Ноу вони програли, чого ще не траплялось в історії. Острів'янам, однак, теж треба було чіплятись за очки, адже відрив від зони вильоту залишався мінімальним.

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На жаль для гостей, багато сказати про Мальорку неможливо. Балеарці до завершальної частини поєдинку провели всього 3 удари по воротах – два з них заблокували, однак на 19-й хвилині Барселона мала пропускати гол. Каталонців врятував Ніньйо, який при замиканні прострілу Олівана пробив з п'яти метрів у небо. От, власне, і весь футбол острів'ян.

"Блаугранас" домінували протягом усієї зустрічі, тримаючи м'яч 76% ігрового часу й створюючи пристойну кількість моментів. Вже на 4-й хвилині Обамеянг пробивав головою з близької дистанції після навісу від Гаві (Ріко парирував), на 23-й Араухо забив гол (його скасували через офсайд), а на 25-й Депай відкрив рахунок – асист в активі Альби. На 30-й хвилині Раільйо міг ще й автогол провести, однак Ріко виручив Мальорку.

Після цього Барса збавила оберти, не створивши нічого конкретного до самої перерви. На початку ж другого тайму Раільйо знову був близьким до автогола, підрізавши простріл Торреса у власну стійку. Зрештою, на 54-й хвилині балеарці пропустили вдруге – це Бускетс бахнув з лінії карного майданчика в дальній нижній кут після того, як Торрес з 11-ти метрів пробив у захисника. 2:0.

Забивши, підопічні Хаві знову взяли затяжну паузу, притиснувши суперника аж на 70-х хвилинах. Зокрема, на 71-й Торрес знову запоров момент, не зумівши забити з лінії воротарського при замиканні прострілу Альби. На 73-й же стався доволі курйозний гол, який одразу ж скасували: Депай скинув м'яч під удар Обамеянгу метрів з п'яти, той влучив у поперечку, а захисник не зміг винести сферу – Ферран відібрав її й кволо пробив у Обамеянга, від якого сфера і влетіла у ворота. Лайнсмен помітив офсайд у цій ситуації.

Не дотиснувши нещасну Мальорку, каталонці догралися до пропущеного голу. Острів'яни заробили стандарт, Севілья виконав шикарну подачу, а Раільйо замкнув – 2:1! Втім, "блаугранас" швидко повернули ініціативу, ледь не забивши третій гол на 85-й хвилини внаслідок прострілу свіжого Дембеле. Один із захисників підрізав його у власні ворота, але Ріко врятував гостей.

Попри домінування в ендшпілі зустрічі, Хаві вирішив зміцнювати оборону, випустивши на останні хвилини Лангле замість Алвеса. Хід спрацював. Барселона впевнено довела матч до перемоги, набрала 66 очок і вийшла на другу позицію в турнірній таблиці.

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