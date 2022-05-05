Тренерський штаб і гравці "блаугранас" не проти зробити для Бетіса коридор пошани перед матчем 35 туру Прімери, інформує Mundo Deportivo.

Реал не отримав привітання з чемпіонством лише від 2 команд Прімери – Барселона була ввічливою

Для "огірків" це буде перший домашній матч після здобуття Кубка Іспанії 2021/22. 6 років тому команди були в протилежних ролях – Бетіс влаштовував коридор, а Барселона приймала вітання у статусі чемпіона Іспанії. 7 травня каталонці повернуть "боржок" севільцям, які не так часто виграють трофеї.

Втім, далеко не всі іспанські клуби такі люб'язні. Атлетіко у цьому ж турі не хоче робити коридор для Реала, який тиждень тому оформив титул чемпіона Іспанії.

Барселона втримала перемогу над Мальоркою – каталонці перервали серію домашніх поразок і вийшли на другу позицію