Барселона виявилася менш гордовитою, ніж Атлетіко – каталонці влаштують коридор пошани володарю Кубка Іспанії
Гравці Барселони не бачать проблеми, якщо потрібно віддати належне чужим успіхам.
Тренерський штаб і гравці "блаугранас" не проти зробити для Бетіса коридор пошани перед матчем 35 туру Прімери, інформує Mundo Deportivo.
Реал не отримав привітання з чемпіонством лише від 2 команд Прімери – Барселона була ввічливою
Для "огірків" це буде перший домашній матч після здобуття Кубка Іспанії 2021/22. 6 років тому команди були в протилежних ролях – Бетіс влаштовував коридор, а Барселона приймала вітання у статусі чемпіона Іспанії. 7 травня каталонці повернуть "боржок" севільцям, які не так часто виграють трофеї.
Втім, далеко не всі іспанські клуби такі люб'язні. Атлетіко у цьому ж турі не хоче робити коридор для Реала, який тиждень тому оформив титул чемпіона Іспанії.
Барселона втримала перемогу над Мальоркою – каталонці перервали серію домашніх поразок і вийшли на другу позицію