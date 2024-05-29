"Усі гравці мріють про більше, вони хочуть грати у великих клубах, у найсильнішій лізі. Я не унікальний у цьому. З дитинства хотів грати на високому рівні, і, звичайно, мені подобається, що важливі клуби в Європі цікавляться мною.

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Я справді не знаю, що станеться. У футболі будь-яке може статися. Жирона дала мені дуже багато, і я дуже вдячний. Крім того, моя сім'я тут дуже щаслива, і мені дуже комфортно. Якщо я все ще тут, у Жироні, чудово, тому що я дуже щасливий і отримую задоволення від того, що роблю. Якщо, зрештою, майбутнє скаже, що мені доведеться піти, я хочу зробити це через парадні двері", – сказав Циганков в інтерв'ю AS.

Окрім того, видання зазначає, що сума відступних у контракті українця становить лише 30 мільйонів євро, а не 50, як повідомляли деякі інсайдери. Така ціна робить Циганкова привабливим на трансферному ринку для багатьох клубів. У нинішньому сезоні в активі Віктора вісім голів та сім асистів.

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