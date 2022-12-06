"Це найважче і найсерйозніше розслідування, якому піддавався Ювентус у своїй історії. Можливо, навіть серйозніше, ніж розслідування Кальчополі. Біржові, корпоративні та спортивні правила охоплюють цілу низку протиправних дій. Зараз ми говоримо лише гіпотезами, але очевидно, що ситуація є безпрецедентною. Ювентус ризикує не тільки штрафом або позбавленням очок. За законом це може призвести до виключення з чемпіонату і вильоту в Серію В.

Роналду вимагає майже 20 млн від Ювентуса

Пункт 2 статті 31 Кодексу спортивної юстиції, в якому йдеться про порушення у господарсько-фінансових та управлінських питаннях, встановлює, що за наявності змін документів, отже, приватних домовленостей, відстрочки виплати заробітної плати, ця низка гіпотез про дисциплінарні порушення може призвести до наслідків більших, ніж штраф.

Правило передбачає, що у разі отримання реєстрації на чемпіонат шляхом зміни документів, приватних домовленостей, що відкладають виплати, належні гравцям у сезоні 2021/22, або навіть фіктивної відмови, це може призвести до виключення з чемпіонату, вильоту та втрати титулу чемпіона Італії. Термін давності? Спортивне правосуддя жорстко ставиться до таких питань, і час не стане завадою, якщо буде необхідність у суворих санкціях.

Землетрус в Ювентусі: рада директорів з Аньєллі та Недведом йдуть у відставку

Нинішня відставка всієї ради директорів Ювентуса нагадує рішення у 2006 році, коли Моджі, Жіраудо та Беттега подали у відставку на відкритті чемпіонату. І це позитивний знак: Ювентус явно відкинув минуле, але цього недостатньо, щоб зменшити серйозність порушень чи прийти до м'якших санкцій. Це корпоративні злочини, які більше не можна повторювати після відставки, тому запит на домашній арешт для Аньєллі виглядає малоефективним. Не думаю, що прокурор подасть апеляцію на це клопотання. Гадаю, історія продовжиться з усіма підозрюваними на волі", – цитує аналіз Грассані Repubblica.

Телефони керівників Ювентуса прослуховували, директор клубу зізнався у порушеннях "як у часи Кальчополі"