Слідчі поки що не можуть допитати одного з головних фігурантів справи.

Чоловік, який напередодні визнав причетність до ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, а сьогодні став підозрюваним у приховуванні злочину, не виходить на зв'язок зі слідчими, повідомляє Суспільне.

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"Щодо особи буде вирішуватися питання про обрання йому нового запобіжного заходу. Наразі контакту з особою немає, вона переховується від органів слідства. Поки що вона не спілкується зі слідчим, не виходить на зв’язок", – заявив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Поки невідомо, який запобіжний захід оберуть чоловіку за новою підозрою.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що він не був на місці ДТП у момент скоєння злочину – ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи.

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