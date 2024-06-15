Право на показ матчів Євро-2024 в Росії отримали два транслятори – телеканал "Матч ТВ" та онлайн-кінотеатр "Окко". За інформацією Черта, "Матч ТВ", який транслюватиме ігри чемпіонату Європи безкоштовно, не показуватиме поєдинки за участю збірної України на груповому етапі та ранніх стадіях плей-офф.

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Що робити, якщо команда Сергія Реброва вийде до півфіналу і фіналу – у дітищі "Газпром-медіа" наразі не знають і сподіваються, що цього не станеться.

Натомість "Окко" (належить "Сбербанку") показуватиме ігри збірної України. Зазначається, що за перегляд на платформі потрібно платити, а платний контент не впливає на масову аудиторію. Попри банальне бажання заробити і там побоюються санкцій: на колажі до анонсу матчу Румунія – Україна Артема Довбика розмістили за румунським футболістом так, щоб на футболці не було видно герб України.

Нагадаємо, свій перший поєдинок на Євро-2024 Україна проведе 17 червня у Мюнхені. Суперником стане вищезгадана збірна Румунії. Початок зустрічі о 16:00.

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