Прес-центр бізнес-групи DCH опублікував черовий прес-реліз, в якому пояснив, для чого Олександр Ярославський полетів у Лондон.

"На прохання представників мас-медіа, повідомляємо додаткову інформацію щодо перельоту Олександра Ярославського вчора, 10 лютого, чартерним рейсом за маршрутом Харків – Лондон. Поїздка має плановий характер та здійснюється, щоб провести час із сім'єю, оскільки у дітей починаються канікули.

ДТП за участю кортежу Ярославського: начальника поліції Харківської області звільнили після спроби фальсификації справи

11 лютого об 11:00 за часом Лондона син Володимир виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини були заброньовані ще 18 січня 2022 року. Далі, з 12 по 19 лютого, заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Цей готель було оплачено 28 січня 2022 року. На запит ЗМІ ми можемо надати документи, що це підтверджують.

Підкреслимо також, що у 2021 році особистим літаком Олександра Ярославського було виконано 141 рейс із загальним часом нальоту 271 година 8 хвилин. З них у Лондон – 37 рейсів", – повідомляє прес-служба DCH.

Нагадаємо, поліція проводить слідчі дії через смертельну ДТП, в якій фігурує авто з кортежу Олександра Ярославського. Проводяться обшуки в готелі та в помешканні президента Металіста, а його самого чекають на допит.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський