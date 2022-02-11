Следователи пока не могут допросить одного из главных фигурантов дела.

Мужчина, накануне признавший причастность к ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, а сегодня ставший подозреваемым в сокрытии преступления, не выходит на связь со следователями, сообщает Суспільне.

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"Относительно подозреваемого будет решаться вопрос об избрании ему новой меры пресечения. Пока контакта с ним нет, он скрывается от органов следствия. Пока что он не общается со следователем, не выходит на связь", – заявил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Пока неизвестно, какую меру изберут мужчине по новому подозрению.

Напомним, ранее сообщали, что он не был на месте ДТП в момент совершения преступления – ДБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела.

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