Підківка офіційно повернувся в Карпати

24-річний голкіпер Роман Підківка знову став гравцем Карпат.

Львівський клуб підписав контракт з Романом Підківкою, повідомляє офіційний сайт Карпат. Термін дії угоди та інші деталі переходу не розголошуються.

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Голкіпер готувався разом з командою Чижевського до нового сезону та брав участь у товариських матчах. Зауважимо, що раніше львів'яни орендували у Шахтаря Олега Кудрика.

Нагадаємо, Підківка – вихованець Карпат. Взимку цього року 24-річний голкіпер покинув "левів" та перебрався в Арсенал-Київ, де зіграв 14 матчів, пропустив 22 голи та тричі відстояв "на нуль".

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