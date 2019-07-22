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Карпати припинили співпрацю з Пеньковим

19:16 484 Читать на русском
Карпати припинили співпрацю з Пеньковим
Герман Пеньков / фото: ФК Карпати

Голкіпер Карпат Герман Пеньков покинув львівську команду.

Про припинення співпраці з 25-річним воротарем повідомила прес-служба львівського клубу.

Карпати оголосили про перехід вихованця Динамо

До слова, Пеньков перейшов у Карпати влітку минулого року зі Сталі, підписавши дворічний контракт, однак відтоді зіграв за "левів" всього 2 поєдинки.

Нагадаємо, в минулому сезоні Карпати за підсумками першого етапу УПЛ потрапили до другої шістки, де посіли четверте місце, а в перехідних матчах змогли вибити Волинь.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Теги
Герман Пеньков Герман Пеньков Карпати Карпати
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