Карпати припинили співпрацю з Пеньковим

Голкіпер Карпат Герман Пеньков покинув львівську команду.

Про припинення співпраці з 25-річним воротарем повідомила прес-служба львівського клубу.

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До слова, Пеньков перейшов у Карпати влітку минулого року зі Сталі, підписавши дворічний контракт, однак відтоді зіграв за "левів" всього 2 поєдинки.

Нагадаємо, в минулому сезоні Карпати за підсумками першого етапу УПЛ потрапили до другої шістки, де посіли четверте місце, а в перехідних матчах змогли вибити Волинь.

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