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"Під час гри щиток сповз у самий низ": Сидорчук вважає, що у зіткненні з легіонером Зорі йому відверто пощастило

15:48 567 Читать на русском
"Під час гри щиток сповз у самий низ": Сидорчук вважає, що у зіткненні з легіонером Зорі йому відверто пощастило
Сергій Сидорчук / ФК Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів, як проходить його відновлення після ушкодження.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

"Почуваюся вже краще, нога майже не турбує, трохи болить просто, як ранка. Сьогодні вже з'явився набряк – лікар сказав, що це нормальна реакція. Ще у Запоріжжі мені відразу ж наклали спеціальні стяжки, які завжди є в клубній аптечці у лікарів і використовуються, наприклад, при розтині брови, сприяючи загоєнню. А після прильоту до Києва пізно ввечері ми відразу поїхали до клініки "Борис", де вже наклали шви.

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Жодних спеціальних пов'язок я не ношу, просто шви на рані заліпили пластирем, який необхідно щодня міняти. Тож буду їздити на базу обробляти, дезінфікувати рану і на перев'язки, а лікарі стежитимуть, щоб усе було в порядку.

Коли тільки відбулось зіткнення і я лежав на полі, було просто боляче, але ні про перелом, ні про що інше серйозне я не думав. Та коли спустив гетри і побачив рану, з'явилася думка, що міг бути відкритий перелом. Але потім я зміг піднятися, поворушити ногою і навіть стати на неї, що дало упевненість, що усе нормально і все, слава Богу, обійшлося.

Удар, звичайно, був дуже сильний, Цвєк навіть пробив щиток, але вважаю, саме він мене і захистив. Якби не він, думаю, все було б набагато гірше. Пощастило, що під час гри щиток сповз у самий низ і дійсно допоміг. До слова, мені вже Коля Шапаренко подарував нові щитки – у нього була друга пара таких самих, як у мене.

Шкода, що пропущу кубковий матч із Минаєм, але я все одно дискваліфікований, тому не зміг би взяти у ньому участь. А що стосується наступних матчів, будемо орієнтуватися на моє самопочуття, стан ноги, і те, як швидко затягнеться рана. Сподіваюся якомога швидше повернутися на поле", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян. Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

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Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Зоря Зоря Ловро Цвєк Ловро Цвєк Зоря - Динамо
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