"Під час гри щиток сповз у самий низ": Сидорчук вважає, що у зіткненні з легіонером Зорі йому відверто пощастило

Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів, як проходить його відновлення після ушкодження.

"Почуваюся вже краще, нога майже не турбує, трохи болить просто, як ранка. Сьогодні вже з'явився набряк – лікар сказав, що це нормальна реакція. Ще у Запоріжжі мені відразу ж наклали спеціальні стяжки, які завжди є в клубній аптечці у лікарів і використовуються, наприклад, при розтині брови, сприяючи загоєнню. А після прильоту до Києва пізно ввечері ми відразу поїхали до клініки "Борис", де вже наклали шви.

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Жодних спеціальних пов'язок я не ношу, просто шви на рані заліпили пластирем, який необхідно щодня міняти. Тож буду їздити на базу обробляти, дезінфікувати рану і на перев'язки, а лікарі стежитимуть, щоб усе було в порядку.

Коли тільки відбулось зіткнення і я лежав на полі, було просто боляче, але ні про перелом, ні про що інше серйозне я не думав. Та коли спустив гетри і побачив рану, з'явилася думка, що міг бути відкритий перелом. Але потім я зміг піднятися, поворушити ногою і навіть стати на неї, що дало упевненість, що усе нормально і все, слава Богу, обійшлося.

Удар, звичайно, був дуже сильний, Цвєк навіть пробив щиток, але вважаю, саме він мене і захистив. Якби не він, думаю, все було б набагато гірше. Пощастило, що під час гри щиток сповз у самий низ і дійсно допоміг. До слова, мені вже Коля Шапаренко подарував нові щитки – у нього була друга пара таких самих, як у мене.

Шкода, що пропущу кубковий матч із Минаєм, але я все одно дискваліфікований, тому не зміг би взяти у ньому участь. А що стосується наступних матчів, будемо орієнтуватися на моє самопочуття, стан ноги, і те, як швидко затягнеться рана. Сподіваюся якомога швидше повернутися на поле", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян. Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

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