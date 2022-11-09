Головний тренер збірної Уельсу Роберт Пейдж заборонив капітанові команди Гарету Бейлу грати у гольф під час ЧС-2022 через щільний графік матчів.

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"У Катарі не буде гольфу, ми їдемо туди працювати. Раніше Гарет, Кіффер Мур або Аарон Ремзі могли підійти до мене і запитати, що заплановано на черговий день, чи будуть збори. Я відповідав їм: "Ні, жодних зборів не передбачається, якщо хочете пройти дев'ять лунок, то йдіть". Але це можливо тоді, коли на підготовку до двох матчів є тиждень. А в Катарі часу буде недостатньо. Під час ЧС матчі відбуватимуться кожні чотири дні", – наводить Daily Mail слова Пейджа.

Нагадаємо, зараз Бейл виступає у складі ФК Лос-Анджелес.

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