Національні футбольні команди Уельсу можуть змінити свою назву на Камрі (Cymru).

Футбольна асоціація Уельсу (FAW) провела неофіційні консультації з УЄФА щодо зміни назви, інформує ВВС. "Команда завжди має називатися Камрі, саме так ми її називаємо тут", – сказав виконавчий директор футбольної асоціації Ноель Муні.

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Повідомляється, що на ЧС-2022 до Катару збірна Уельсу поїде під своєю назвою. Але у 2023 році футбольна асоціація Уельсу має намір провести обговорення щодо зміни назви.

Що цікаво, FAW вже використовує назву Камрі у всіх офіційних документах. "Відродження валлійської мови надає нам почуття великої гордості за те, що ми робимо зі своєю культурою та спадщиною", – зазначив Муні.

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