В рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні А було проведено чотири матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга націй УЄФА 2022/23, дивізіон А, 6-й тур

Данія – Франція – 2:0

Голи: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Австрія – Хорватія – 1:3

Голи: Баумгартнер, 9 – Модріч, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72

Нідерланди – Бельгія – 1:0

Гол: Ван Дейк, 73

Уельс – Польща – 0:1

Гол: Свідерскі, 58

Група 1

Перед останнім туром ситуація в квартеті була критичною для збірної Франції. "Ле Бльо" йшли третіми, однак відрив від австрійців становив всього 1 очко. У випадку поразки в Копенгагені й паралельної перемоги "Дас Тім" над хорватами підопічні Дідьє Дешама вилетіли б з елітного дивізіону Ліги націй.

Чемпіони світу потужно стартували на "Паркені", організувавши низку гольових моментів у стартові 20 хвилин. Удари Грізманна й Мбаппе з близької відстані парирував Шмейхель, а Камавінга з дистанції пробив у міліметрах над поперечкою .Втім, на 20-х хвилинах Данія вирівняла хід зустрічі, а на 30-х господарі ще й шокували Францію двома голами! На 34-й Дольберг переправив у ворота проникний пас з лівого флангу від Дамсгора, а на 39-й Сков Ольсен вистрілив у правий нижній кут з лінії штрафного – 2:0!

В другому таймі "пурпурова гвардія" грала по рахунку. Франція змогла створити декілька непоганих моментів, найкращий з яких запоров Мбаппе – Кіліан вийшов віч-на-віч, але його удар Шмейхель парирував ногою. На жаль для "Ле Бльо", відіграти бодай один м'яч їм так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Данії.

У паралельному матчі Австрія приймала Хорватію. Вже у стартові 10 хвилин команди розмінялися голами: Модріч з передачі Влашіча на 6-й відкрив рахунок, а Баумгартнер на 9-й зрівняв – Крістоф замкнув крос від Забітцера. Загалом, у першому таймі гра була динамічною й рівною, але господарі виглядали гостріше. До перерви вони могли забити внаслідок вривань Баумгартнера й Арнаутовіча у штрафний, однак їхні удари завершились блискучими сейвами Ліваковіча.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Збірна Австрії виглядала симпатично, а новини з Копенгагена мали надихнути підопічних Ральфа Рангніка на подвиг. Втім, додати по перерві господарям не вдалося, а в середині другого тайму хорвати несподівано прибили їх двома голами. Спрацювала від заміна Златко Даліча: на 62-й хвилині він випустив Ліваю, а на 69-й Марко забив з подачі від Перішіча – 1:2! Ще за три хвилини Ловрен замкнув навіс від Майєра – 1:3!

"Картаті" могли забивати й більше, однак віце-чемпіони світу зупинились на "трьошці". Австрія так і не оговталась, зазнавши поразки. У підсумку, "Дас Тім" залишився на останній позиції в групі, в той час як Хорватія з 13 заліковими очками виграла квартет! Данія відстала на одне очко, Франція зберегла третю сходинку.

Група 4

Збірні Нідерландів і Бельгії у Амстердамі вирішували, хто стане переможцем квартету. Господарі лідирували, маючи 3-очковий гандикап і розгромну перемогу в особистій зустрічі у Брюсселі (1:4). Відповідно, гостям треба було бити "ораньє" з різницею в три м'ячі.

Бельгійці в першому таймі виглядали активніше, однак за моментами була рівність. При цьому їх виникало дуже мало: пригадується тільки простріл Янссена, після якого Дюмфріс пробив над воротами, та подача Де Брюйне на голову Вітцелю – той спрямував м'яч в руки голкіперу, але там зафіксували офсайд. Чогось цікавішого команди до перерви не організували.

Другий тайм мало відрізнявся від першого. Підопічні Роберто Мартінеса змарнували чудовий шанс вирватись уперед на 66-й хвилині, коли Онана прийняв закидання від Де Брюйне й з правого краю штрафного бахнув у дальній кут. Пасвеєр парирував, а Нідерланди покарали за марнотратство гольовим кутовим на 73-й хвилині – Куртуа зіткнувся з Классеном, а Ван Дейк замкнув у порожні. 1:0! Після цього бельгійці втратили сенс чинити спротив, однак гол Вірджіла так і залишився єдиним у зустрічі.

Уельс у паралельній зустрічі приймав Польщу. Кривдники України йшли останніми у квартеті, відстаючи від "Кадри" на три залікових бали при поразці в особистій зустрічі. Щоправда, рахунок у цьому протистоянні був не настільки важким, як у бельгійців з Нідерландами – острів'яни програли з рахунком 1:2. Для порятунку в еліті Ліги націй валлійці мали бити поляків з тим же рахунком (благо, загальна різниця м'ячів була краща саме у британців).

У першому таймі команди працювали на рівних, не зумівши відкрити рахунок. В другому ж Уельс мав відчутну перевагу, завдавши 10 ударів проти 4-х – втім, забити гол вдалося саме полякам. Героєм став Свідерскі, який відзначився з передачі Лєвандовскі. Острів'яни відчайдушно намагалися відігратись, однак гол Кароля виявився єдиним у зустрічі.

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