Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж запретил капитану команды Гарету Бейлу играть в гольф во время ЧМ-2022 из-за плотного графика матчей.

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"В Катаре не будет гольфа, мы едем туда работать. Раньше Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмзи могли подойти ко мне и спросить, что запланировано на очередной день, будут ли собрания. Я отвечал им: "Нет, никаких собраний не предвидится, если хотите пройти девять лунок, то идите". Но это возможно тогда, когда на подготовку к двум матчам есть неделя. А в Катаре времени будет недостаточно. Во время ЧМ матчи будут проходить каждые четыре дня", – приводит Daily Mail слова Пейджа.

Напомним, сейчас Бейл выступает в составе ФК Лос-Анджелес.

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