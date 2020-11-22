Фехервар впевнено здолав ДВТК у чемпіонаті Угорщини. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 11-й тур

Фехервар – ДВТК – 3:0

Голи: Ніколич, 35, Зівзівадзе, 80, Петряк, 90 (пен)

Фехервар на домашньому полі приймав ДВТК. Іван Петряк залишився на лавці для запасних. Клуб українця відверто домінував та відзначився голом ще до перерви.

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У другій 45-хвилинці ситуація на полі не змінилась. Господарі перегравали ДВТК на кожному клаптику – це допомогло забити вдруге. На 84 хвилині з'явився Петряк та поставив жирну крапку в матчі, впевнено реалізувавши пенальті наприкінці зустрічі. 3:0 – перемога виводить Фехервар на 3 місце у турнірній таблиці, ДВТК розташувався над зоною вильоту.

До слова, цей м'яч став для Івана 4 забитим у поточному сезоні чемпіонату Угорщини. Загалом в його активі тепер 10 матчів та ще 2 асисти.

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