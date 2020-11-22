Петряк забил гол, сыграв 6 минут – Фехервар одержал разгромную победу и поднялся в топ-3
Фехервар уверенно одолел ДВТК в чемпионате Венгрии. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Венгрии, 11-й тур
Фехервар – ДВТК – 3:0
Голы: Николич, 35, Зивзивадзе, 80, Петряк, 90 (пен)
Фехервар на домашнем поле принимал ДВТК. Иван Петряк остался на скамейке запасных. Клуб украинца откровенно доминировал и отметился голом еще до перерыва.
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Во второй 45-минутке ситуация на поле не изменилась. Хозяева переигрывали ДВТК на каждом участке – это помогло забить еще гол. На 84 минуте появился Петряк и поставил жирную точку в матче, уверенно реализовав пенальти в конце встречи. 3:0 – победа выводит Фехервар на 3 место в турнирной таблице, ДВТК расположился над зоной вылета.
К слову, этот мяч стал для Ивана 4 забитым в текущем сезоне чемпионата Венгрии. Всего в его активе теперь 10 матчей и еще 2 ассиста.
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