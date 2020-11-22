Польський Лех Богдана Бутка та Василя Кравця не втримав перемогу у матчі з Ракувом. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Екстракляса, 10-й тур

Лех – Ракув – 3:3

Голи: Ісхак, 32, Модер, 48 (пен), Рамірез, 52 – Іві, 13, Завада, 31, Шелаговскі, 90+2

Українці Бутко та Кравець розпочинали матч із Ракувом на лавці для запасних. Впевнених дій оборонців якраз не вистачало, адже вже у першому таймі Лех пропустив двічі, зумівши відіграти лише один м'яч.

Кравець допоміг Леху вирвати нічию у поєдинку з Краковією

Одразу по перерві Модер реалізував 11-метровий та зрівняв ситуацію на табло. За кілька миттєвостей команда українців вийшла вперед вперше у матчі. На 88 хвилині на полі з'явився Богдан Бутко, а Василь Кравець так і просидів весь матч на лавці. Здавалось, що Лех здобуде перемогу над фаворитом, проте Ракув зрівняв рахунок вже у доданий арбітром час.

Неймовірні 3:3, проте прикра нічия для Леха, який розташувався десятим. Ракув очолив турнірну таблицю Екстракляси, хоча Легія – найближчий переслідувач – ще має матч у запасі та може стати лідером.

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