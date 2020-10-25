Угорщина, 8 тур

Мезекевешд – Фехервар – 1:2

Голи: Берец, 87 (п) – Него, 31, Урі, 83 (п)

Фехервар за 6 матчів нинішнього сезону вже тричі зіграв унічию, тому для підтвердження своїх амбіцій сьогодні потрібно було обов'язково перемагати. Гості із завданням впоралися, забивши по голу у кожному із таймів, а пропустивши лише в кінці гри.

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Українець Іван Петряк провів на полі усю зустріч, але безпосередньо участі у забитих м'ячах не брав. Можна відзначити емоційну розмову хавбека з арбітром, коли його команда заробила право на пенальті (другий гол). До слова, у складі господарів на останні 20 хвилин вийшов Андрій Борячук.

Завдяки цій перемозі Фехервар піднявся на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини і лише на пункт відстає від Ференцвароша. Щоправда, у команди Сергія Реброва ще є гра в запасі, але вже в наступному турі команди зіграють між собою. Команда Петряка буде господарем поля.

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