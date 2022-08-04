Ліга конференцій. Кваліфікація, 3-й раунд

Спартак Трнава – Ракув – 0:2

Голи: Лопес, 30, 45+1 (п)

АІК – Шкендія – 1:1

Голи: Гвідетті, 17 – Хасані, 1

АПОЕЛ – Кизилжар – 1:0

Гол: Єфрем, 27

Мольде – Кішварда – 3:0

Голи: Хуссейн, 63, Фофана, 80, Ліннес, 82

Славія Прага – Панатінаїкос – 2:0

Голи: Шранц, 45+2, Узор, 56

АІК, який вибив із єврокубків полтавську Ворсклу, не зумів впоратися зі Шкендією. Ба більше, саме македонці відкрили рахунок вже на першій хвилині. Господарів врятував гол Гвідетті.

Зоря впевнено перемогла Універсітатю в кваліфікації Ліги конференцій – луганці провели перший матч за 9 місяців

Владислав Кочергін і Тарас Качараба здобули перемоги, але заслуги українців в цих результатах небагато. Півзахисник Ракува вийшов на поле в другому таймі, коли результат вже був зроблений. Натомість центрбек увесь матч просидів на лаві для запасних.

За Кішварду зіграли відразу три українських легіонери (Богдан Мельник, Артем Одінцов та Антон Кравченко). Угорці стримували Мольде цілу годину, але під кінець матчу розклеїлися і зазнали розгромної поразки.