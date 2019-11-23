Петряк разом з Фехерваром програв Академії Пушкаша, Кравченко голом приніс Кішварді перемогу

Українські легіонери чемпіонату Угорщини показали абсолютно різні результати у матчах 13 туру.

Чемпіонат Угорщини, 13 тур

Кішварда – Дебрецен – 1:0

Гол: А. Кравченко, 13

Фехервар – Академія Пушкаша – 1:3

Голи: Юхас, 90 – Ванечек, 2, Дюрчо, 27, 71

Кішварда розібралася з Дебреценом і перервала свою серію з трьох матчів без перемог. Справжнім героєм зустрічі став українець Антон Кравченко. Захисник господарів до "сухої" гри додав вирішальний гол, який і приніс його команді три очки.

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А от Івану Петряку і його Фехервару пощастило значно менше. Віце-чемпіони Угорщини пропустили вже у дебюті зустрічі від Ванечека, потім Дюрчо оформив дубль – в середині другого тайму запахло ганьбою. Юхас під завісу врятував Фехервар від розгрому, а от все, на що спромігся Петряк – жовта картка. Господарі втратили можливість хоча б тимчасово вийти в лідери таблиці, Академія Пушкаша (четверта позиція) наблизилась до команди українця на три очки.

Завтра свій матч проведе Ференцварош Сергія Реброва, і в разі перемоги над аутсайдером Залаегерсегом саме клуб екс-динамівця опиниться на вершині чемпіонату.

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