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Петряк пояснив, чому не бачить сенсу у виклику до збірної України

20:03 3031 Читать на русском
Петряк пояснив, чому не бачить сенсу у виклику до збірної України
Іван Петряк / Фото УАФ

Хавбек угорського Фехервара Іван Петряк оцінив поточний рівень конкуренції у збірній України.

"Я за збірну так вболівав. Чесно, я на дивані їм більше допоможу. Без жартів. Там зараз дуже серйозний колектив підібраний. Андрій Миколайович, Мауро Тасотті, Малдера. У перший рік шаленого результату показати не вийшло, але я вважаю, що зараз ця команда в топ-15, в топ-10 Європи.

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Сенс їхати в збірну є завжди, але їхати як? Їхати, щоб дивитися футбол? Я ж кажу, сенсу немає їхати. Я правильно розумію, хто на моїй позиції там грає? Коноплянка, Марлос зараз грає, Ярмола, Вітя Циганков. Я розумію, що у мене немає шансів. Це не означає, що я руки опустив. Я кажу, як є. Я розумію, що у головного тренера є кістяк, на який він конкретно розраховує. І кричати, що я все життя хотів – у мене такого немає", – підсумував Петряк в інтерв'ю ПроФутбол.

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Нагадаємо, востаннє гравець Фехервара отримував виклик до збірної України ще у травні цього року, однак тоді Андрій Шевченко так і не випустив хавбека на поле.

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Теги
Україна Україна Збірна України Фехервар Фехервар Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк
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