Петряк продовжує феєрити за Фехервар, Ференварош Реброва зберіг лідерство завдяки асисту Зубкова

У 23-му турі чемпіонату Угорщини українські футболісти були не на останніх ролях.

Чемпіонат Угорщини, 23-й тур

Мезекевешд – Залаегерсег – 1:2

Голи: Чері, 80 (пен) – Мітровіч, 39, Боле, 46

Вилучення: Катанєц, 79 (З)

Фехервар – Капошвар – 3:0

Голи: Бамгбоє, 2, Надь, 21 (авт), Ніколіч, 44

Ференцварош – Дебрецен – 2:0

Голи: Кінік, 5 (авт), Болі, 38

Мезекевешд, який посідає 3 місце в таблиці, несподівано поступився вдома Залаегерсегу. Андрій Нестеров вийшов у старті господарів і отримав жовту вже в дебюті гри. Наприкінці першого та на початку другого тайму гості двічі вразили ворота Мезекевешда, на що господарі відповіли лише голом з пенальті наприкінці гри. Зрештою, Мезекевешд попри поразку залишився третім, але втратив шанс наблизитися до лідера. Залаегерсег все ще передостанній.

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Фехервар вдома легко розібрався з аутсайдером Капошваром, забивши 3 голи ще до перерви. Іван Петряк після хет-трику в минулому турі відіграв весь матч і відзначився асистом в епізоді з третім голом.

Долучився українець і до другого забитого гола – саме після його прострілу з лівого флангу м'яч опинився у воротах завдяки зрізці у виконанні захисника Капошвара.

Ференцварош на домашній арені зустрічався з Дебреценом. У старті "Фраді" вийшли Олександр Зубков та Ігор Харатін, натомість у гостей Юрій Габовда участі у матчі не брав. Господарі забили двічі ще до перерви – перший м'яч гості відправили у власні ворота, а згодом Зубков відзначився асистом на Болі.

Зрештою, підопічні Реброва завдяки цій перемозі зберегли одноосібне лідерство в чемпіонаті. У Ференцвароша 49 очок, на 3 менше у Фехервара, але чинні чемпіони мають 2 гри у запасі.

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