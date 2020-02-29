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Петряк продолжает феерить за Фехервар, Ференварош Реброва сохранил лидерство благодаря ассисту Зубкова

22:33 97 Читати українською
Петряк продолжает феерить за Фехервар, Ференварош Реброва сохранил лидерство благодаря ассисту Зубкова
Иван Петряк / ФК Фехервар

В 23-м туре чемпионата Венгрии украинские футболисты были не на последних ролях.

Чемпионат Венгрии, 23-й тур

Мезекевешд – Залаэгерсег – 1:2

Голы: Чери, 80 (пен) – Митрович, 39, Боле, 46

Удаление: Катанец, 79 (З)

Фехервар – Капошвар – 3:0

Голы: Бамгбое, 2, Надь, 21 (авт), Николич, 44

Ференцварош – Дебрецен – 2:0

Голы: Киник, 5 (авт), Боли, 38

Мезекевешд, который занимает 3 место в таблице, неожиданно уступил дома Залаэгерсегу. Андрей Нестеров вышел в старте хозяев и получил желтую уже в дебюте игры. В конце первого и в начале второго тайма гости дважды поразили ворота Мезекевешда, на что хозяева ответили лишь голом с пенальти в конце игры. В конце концов, Мезекевешд несмотря на поражение остался третьим, но упустил шанс приблизиться к лидеру. Залаэгерсег все еще предпоследний.

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Фехервар дома легко разобрался с аутсайдером Капошваром, забив 3 гола еще до перерыва. Иван Петряк после хет-трика в прошлом туре сыграл весь матч и отметился ассистом в эпизоде ​​с третьим голом.

Приложил ногу украинец и ко второму забитому голу – именно после его прострела с левого фланга мяч оказался в воротах благодаря срезке в исполнении защитника Капошвара.

Ференцварош на домашней арене встречался с Дебреценом. В старте "Фради" вышли Александр Зубков и Игорь Харатин, а вот у гостей Юрий Габовда участия в матче не принимал. Хозяева забили дважды еще до перерыва – первый мяч гости отправили в собственные ворота, а затем Зубков отличился ассистом на Боли.

В конце концов, подопечные Реброва благодаря этой победе сохранили единоличное лидерство в чемпионате. У Ференцвароша 49 очков, на 3 меньше у Фехервара, но действующие чемпионы имеют 2 игры в запасе.

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