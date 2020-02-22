Петряк оформив перший хет-трик у кар'єрі – відео феєричної гри українця, який продовжує переслідувати Реброва

Український півзахисник Іван Петряк став головним творцем успіху Фехервара у матчі 22 туру чемпіонату Угорщини проти Залаегерсега.

Чемпіонат Угорщини, 22 тур

Фехервар – Залаегерсег – 4:1

Голи: Стопіра, 5, Петряк, 49, 57, 61 – Радо, 85 (з пенальті).

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Іван Петряк оформив свій перший хет-трик у професіональній кар'єрі. Жертвою українця став Залаегерсег, який веде боротьбу за виживання. В сьогоднішньому матчі наш хавбек забив більше голів, ніж за всі попередні матчі чемпіонату в поточному сезоні.

Нагадаємо, що Фехервар продовжує гонитву за Ференцварошем Реброва, який лідирує в турнірній таблиці. Команда Петряка відстає від Фраді на 6 очок, також столичний клуб має два матчі в запасі.

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