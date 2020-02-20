Харатін відмовився від угорського громадянства заради збірної України, – Циганик

Ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик поділився інсайдом щодо українського хавбека Ференцвароша Ігоря Харатіна.

"Кілька тижнів тому всі ЗМІ передрукували інтерв’ю тренера збірної Угорщини про те, що він бачить у своїй команді Харатіна, якщо той візьме угорське громадянство. Історія Ігоря дуже цікава, сам він із Мукачева, має угорське коріння і добре почувається у Ференцвароші.

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За моєю інформацією, Ігор Харатін відмовився підписувати документи на громадянство. Він залишається українцем і сподівається, що Андрій Шевченко дасть йому шанс проявити себе у збірній України", – цитує Циганика footballhub.

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Нагадаємо, Ігор влітку перебрався у Ференцварош із Зорі. У нинішньому сезоні чемпіонату Угорщини Харатін провів 17 матчів. 25-річний хавбек ще не викликався до табору основної команди збірної України.