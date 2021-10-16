Фехервар минимально обыграл Гонвед в рамках 9-го тура венгерского первенства, а одним из героев стал Иван Петряк. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2021/22, 9-й тур

Фехервар – Гонвед – 2:1

Голы: Зивзивадзе, 25, Петряк, 54 – Батик, 60

Фехервар вышел вперед в счете в середине первого тайма. Макаренко отдал передачу от своей штрафной на Него, который разогнал атаку и нашел в штрафной Зивзивадзе. Грузин убрал мяч под себя и вторым касанием пробил в дальнюю девятку.

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А после перерыва Петряк удвоил преимущество Фехервара. Батик через 6 минут отыграл один мяч, однако большего Гонвед не смог достичь. Что насчет Петряка, то украинец был заменен на 70 минуте. Макаренко же доиграл встречу до конца, получив желтую карточку в конце встречи.

Таким образом, Фехервар набрал 14 очков после 9 туров, поднявшись на четвертую строчку. Гонвед с тремя пунктами остался шестым.

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Видео гола Зивзивадзе: