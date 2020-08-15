Петряк долучився до феєричної нічиєї Фехервара в дебютному матчі нового сезону

Фехервар у першому матчі сезону 2020/21 чемпіонату Угорщини розписав надрезультативну нічию в матчі із Залаегерсегом. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 1-й тур

Залаегерсег – Фехервар – 3:3

Голи: Бабаті, 2, 74, (пен.), Сепе, 16 – Евандро, 10, Ніколич, 43, (пен.), 60

Дебют поєдинку видався по-справжньому феєричним – вже на 10-й хвилині команди обмінялись голами Бабаті та Евандро. Сепе за 6 хвилин знову вивів Залаегерсег вперед. Ніколич перед перервою ударом з пенальті вирівняв становище.

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На другий тайм на полі з'явився Петряк. Після цього Фехервар зумів вийти вперед – Ніколич оформив дубль. Однак, Залаегерсег зумів відігратись, Бабаті також записав до свого активу дубль ударом з пенальті. Додамо, що у складі Залаегерсегу так і не вийшов на поле Артем Фаворов.

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