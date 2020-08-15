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Петряк приложился к феерической ничьей Фехервара в дебютном матче нового сезона

22:20 - Читати українською
Петряк приложился к феерической ничьей Фехервара в дебютном матче нового сезона
Залаэгерсег – Фехервар – 3:3 / фото ФК Фехервар

Фехервар в первом матче сезона 2020/21 чемпионата Венгрии расписал сверхрезультативную ничью в матче с Залаэгерсег. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 1-й тур

Залаэгерсег – Фехервар – 3:3

Голы: Бабати, 2, 74, (пен.), Сепе, 16 – Эвандро, 10, Николич, 43, (пен.), 60

Дебют поединка выдался по-настоящему феерическим – уже на 10-й минуте команды обменялись голами Бабати и Эвандро. Сепе за 6 минут снова вывел Залаэгерсег вперед. Николич перед перерывом ударом с пенальти сравнял положение.

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На второй тайм на поле появился Петряк. После этого Фехервар сумел выйти вперед – Николич оформил дубль. Однако, Залаэгерсег сумел отыграться, Бабати также записал в свой актив дубль ударом с пенальти. Добавим, что в составе Залаэгерсега так и не вышел на поле Артем Фаворов.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Иван Иван Петряк Фехервар Фехервар Венгрия
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