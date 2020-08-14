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Ребров розпочав новий сезон із втрати очок – Ференцварош не зміг обіграти МТК

21:43 - Читать на русском
Ребров розпочав новий сезон із втрати очок – Ференцварош не зміг обіграти МТК
МТК – Ференцварош / Фото ФК Ференцварош

Матч МТК – Ференцварош відкрив черговий сезон чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини, 1-й тур

МТК – Ференцварош – 1:1

Голи: Гера, 37 – Нгуен, 59

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Чинний чемпіон Угорщини пропустив вже у першому таймі та змушений був відігруватись. Лише після перерви хавбек гостей Токмак Нгуен вирівняв становище. Незважаючи на всі намагання підопічних Сергія Реброва вирвати три очки, фінальний свисток зафіксував нічию.

У стартовому складі Ференцвароша вийшов український півзахисник Ігор Харатін, але був замінений у другому таймі.

Нагадаємо, на команду Реброва ще очікують матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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