Результати жеребкування 2 раунду ЛЧ 2020/21 – важка доля Реброва, фарт Мілевського, коло суперників Динамо

Тільки вчора, 9 серпня, відбулося жеребкування 1 етапу Ліги чемпіонів, як у понеділок УЄФА провів нову процедуру. Звертає на себе увагу потенційна пара Селтік – Ференцварош. Сергій Ребров та проти команди Маряна Шведа, якого нібито хотів підписати в лави чемпіона Угорщини. Щоправда екс-наставнику київського Динамо ще треба пройти шведський Юргорден, як і шотландському гранду бити ісландців.

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За Ференцварош також виступають українські півзахисники Зубков і Харатін. Більше пощастило Динамо Брест. Команді Мілевського, Хачеріді та Нойка в разі проходу казахської Астани доведеться зустрітися з валлійцями чи боснійцями, а на папері це навіть легший суперник, ніж у другому раунді. Рига Дебелка і Шарпара під керівництвом екс-наставника Карпат Кононова, якщо пройде ізраїльського чемпіона, також матиме легшого суперника в 3 раунді – чемпіони Естонії чи Литви відверто не вражають.

Ще один колишній "лев" Сергій Вакуленко отримав дуже важкий шлях. Спочатку Арарат-Вірменія повинен пройти кіпріотів, а згодом, радше за все, Легію – команду, яка провела дуже агресивну трансферну політику на підсилення цього літа, підписавши, зокрема, легенду збірної Польщі Бораца, який повернувся на батьківщину з АПЛ. Блізніченко з Шерифом спочатку проекзаменує команду з Люксембургу, а потім ризикує зіграти проти міцних азербайджанців, які традиційно останні роки виступали на груповому етапі ЛЧ або ЛЄ.

Шлях чемпіонів

Флоріана (MLT)/ЧФР Клуж (ROU) – Динамо Загреб (CRO)

Янг Бойз (SUI) – Клаксвік (FRO)/Слован Братислава (SVK)

Селтік (SCO)/КР Рейк'явік (ISL) – Ференцварош (HUN)/Юргорден (SWE)﻿

Флора (EST)/Судува (LTU) – Маккабі Тель-Авів (ISR)/Рига (LVA)

Легія (POL)/Дріта (KOS)/Лінфілд (NIR) – Арарат-Вірменія(ARM)/Омонія (CYP)

Целе (SVN)/Дандолк (IRL) – Мольде (NOR)/Куопіо (FIN)

Будучность (MNE)/Лудогорец (BUL) – Мітьюлланд (DEN)

Динамо Брест (BLR)/Астана (KAZ) – Коннас-Кі (WAL)/Сараєво (BIH)﻿

Карабах (AZE)/Сілекс (MKD) – Шериф (MDA)/Фола (LUX)﻿

Динамо Тбілісі (GEO)/Тирана (ALB) – Црвена Звезда (SRB)/Європа (GIB)

Відзначимо, що у шляху представників ліг визначаться потенційні суперники Динамо Київ. Команда Луческу не може зіграти проти Бешикташа, який буде сіяним у разі перемоги над ПАОКом. Віце-чемпіони України в такому разі зіграють проти одного з переможців пар АЗ/Вікторія чи Локомотива/Рапід або вийдуть на французький Ренн у 3 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, позаяк з російським Краснодаром їх розведуть.

Шлях представників ліг

АЗ ﻿Алкмаар (NED) – Вікторія Пльзень (CZE)

﻿ПАОК (GRE) – Бешикташ (TUR)﻿

Локомотива (CRO) – Рапід Відень (AUT)

Нагадаємо, матчі цього раунду пройдуть 25 і 26 серпня. Переможці вийдуть в третій відбірковий раунд ЛЧ, а ті, хто програє, потраплять у 3-й раунд кваліфікацїі Ліги Європи УЄФА. Жеребкування наступного етапу відбудеться 31 серпня 2020 року. Тоді Динамо і дізнається свого першого єврокубкового суперника при Луческу.