Петров: Карабах розраховував на 6 очок у протистоянні з Ворсклою

Український легіонер азербайджанського Нефтчі Кирило Петров, розповів про суперника Ворскли по Лізі Європи Карабах.

"Тут усі вважають, що перша гра була за Карабахом. Господарі вели матч, більше володіли м'ячем і тримали суперника біля його воріт. В цілому, мені здається, грали дві рівні команди. Далекий і несподіваний удар Кулача виявився переможним.

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В Полтаві Карабаху буде складніше. Я говорив про це і місцевим журналістам, які цікавилися думкою про полтавський матч. Карабах технічний, майстерний. Але у Ворскли краща самовіддача, бійцівські якості.

Буду вболівати за Ворсклу. Хочеться, щоб команда додала очок у нашу скарбничку таблиці коефіцієнтів УЄФА. Але шанси команд оцінюю як 50 на 50. Головне, щоб матч сподобався глядачам.

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В Карабасі дуже розраховували на матчі з Ворсклою. Азербайджанці планували взяти три очки в грі з полтавцями, а потім зачепитися за очки в Україні, щоб поборотися за вихід з групи. Думаю, в Полтаві їм вже втрачати нічого, тому матч буде цікавим, Ворскла спробує розвинути свій успіх першого матчу", – цитує Петрова Zbirna.com.