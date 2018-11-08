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Петров: Карабах розраховував на 6 очок у протистоянні з Ворсклою

20:25 584 Читать на русском
Петров: Карабах розраховував на 6 очок у протистоянні з Ворсклою
Кирило Петров / фото із соцмереж

Український легіонер азербайджанського Нефтчі Кирило Петров, розповів про суперника Ворскли по Лізі Європи Карабах.

"Тут усі вважають, що перша гра була за Карабахом. Господарі вели матч, більше володіли м'ячем і тримали суперника біля його воріт. В цілому, мені здається, грали дві рівні команди. Далекий і несподіваний удар Кулача виявився переможним.

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В Полтаві Карабаху буде складніше. Я говорив про це і місцевим журналістам, які цікавилися думкою про полтавський матч. Карабах технічний, майстерний. Але у Ворскли краща самовіддача, бійцівські якості.

Буду вболівати за Ворсклу. Хочеться, щоб команда додала очок у нашу скарбничку таблиці коефіцієнтів УЄФА. Але шанси команд оцінюю як 50 на 50. Головне, щоб матч сподобався глядачам.

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В Карабасі дуже розраховували на матчі з Ворсклою. Азербайджанці планували взяти три очки в грі з полтавцями, а потім зачепитися за очки в Україні, щоб поборотися за вихід з групи. Думаю, в Полтаві їм вже втрачати нічого, тому матч буде цікавим, Ворскла спробує розвинути свій успіх першого матчу", – цитує Петрова Zbirna.com.

Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла

live 19'
0 : 1
Карабах
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Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Карабах Карабах Ворскла - Карабах Кирило Петров Кирило Петров
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